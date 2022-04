Novak Djokovic, ATP ja WTA viskusid venelaste ja valgevenelaste kaitsele: mõistame sõja hukka, aga...

Kui paljud spordialad on Venemaa ja Valgevene sportlased juba võistlustelt kõrvaldanud, siis tipptennises on sportlased saanud mängimisega jätkata. Suurbritannias on Venemaa invasioon Ukraina vastu aga teravalt hukka mõistetud.

Nii meeste tennise katuseorganisatsioon ATP kui ka naiste oma WTA on aga AELTC otsust kritiseerima hakanud. "Mõistame hukka Venemaa invasiooni Ukrainasse ja seisame solidaarsuses miljonite sõja tõttu kannatanud inimestega," algas ATP avaldus, kus seejärel Wimbledoni korraldajaid kritiseeriti.

"Oleme uhked, et meie spordi põhimõtteks on ausus ning see, et sportlased võistlevad turniiridel indiviididena ja oma edetabeli koha alusel," jätkus teade. "Usume, et tänane ühepoolne otsus Wimbledoni poolt visata Venemaa ja Valgevene sportlased välja, on ebaõiglane ning võib seada ohtliku pretsedendi."

"Rahvusel põhinev diskrimineerimine rikub ka meie kokkulepet Wimbledoniga, mille põhjal saab mängija turniirile puhtalt ATP edetabeli põhjal." ATP lisas pressiteates, et nende turniiridel võivad venelased ja valgevenelased endiselt edasi võistelda. Lõpetuseks lisati, et organisatsioon jätkab Ukrainale humanitaarabi andmist.

Sarnase avaldusega tuli välja ka naiste tennise katuseorganisatsioon WTA. WTA mõistis alustuseks hukka Venemaaa invasiooni Ukrainasse, kuid asus seejärel samuti venelastest ja valgevenelastest mängijaid kaitsma. "Meie põhiväärtus on, et individuaalseid sportlasi ei tohi profitennises ühelgi viisil diskrimineerida." Sarnaselt ATP-le andis ka WTA teada, et arutavad, mida Wimbledoni korraldajate otsuse osas edasi teha.

Djokovic kaitses samuti

Wimbledoni otsust kritiseeris ka serblasest meeste maailma esinumber Novak Djokovic. "Olen alati esimene, kes sõja hukka mõistab. Lapsena sõja ajal kasvanud inimesena tean, missuguse emotsionaalse trauma sõja jätab," vahendas Express serblase sõnu. "Me, serblased, teame, mis 1999. aastal juhtus."