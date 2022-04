Stuttgarti turniiri võiduga alustanud Kontaveit tunneb ennast suurepäraselt: see on läbi aastate olnud üks mu lemmikturniire

"Väga raske mäng. Angelique'il oli kindlasti kodupubliku toetus, aga võitlesin kõvasti ja on väga hea meel, et selle võidu lõpuks kätte sain," rääkis Kontaveit Eesti ajakirjanikele saadetud häälsõnumis.

"Publiku toetust vastasele vaatan positiivses võtmes, sest on hea meel, et inimesed saavad jälle tennist vaatamas käia ja meile kaasa elada. See publiku energia annab nii palju mängule juurde. Stuttgart on läbi aastate olnud üks mu lemmikturniire ja mind võetakse siin väga hästi vastu. Põhiväljak, kus ma täna olin, on üks parima atmosfääriga väljakuid," lisas ta.