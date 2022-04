VIDEO | Venemaa jalgpallur keeldus demonstratiivselt Ukraina sõjas hukkunud inimeste austamisest

Slovacko kaotas mängu 1:3 ja klubi spordidirektor Velič Šumulikoski tunnistas, et Ljovini esitused on viimasel ajal kehvad olnud.

"Seda on viimastes mängudes selgelt näha olnud. Tema jaoks pole olukord lihtne. Tal on pere Moskvas. Peame seda poolt ka mõistma," ütles Šumulikoski.

Spordidirektor jättis täpsustamata, miks just Ljovinil raske on, sest Moskva on sõjakoledustest kaugel ja agressor on Venemaa, mitte Ukraina.