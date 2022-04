Wimbledoni tenniseturniiri otsus ajas Kremli marru: Venemaa sportlased võeti taas pantvangi

"Taas võeti sportlased maailmas valitsevate poliitiste eelarvamuste, intriigide ja meie riigi suunas tehtavate vaenulike aktsioonide tõttu pantvangi. See on lubamatu," ütles ta.

"Arvestades, et Venemaa on väga tugev tenniseriik ja meie mängijad on maailma tipus, teeb see otsus eelkõige kahju turniirile endale," lisas Peskov.