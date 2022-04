Ajalooline medal: Eesti plokkvibu naiskond jõudis MK-etapil poodiumile

Eesti plokkvibu naiskond kommenteeris oma saavutust järgmiselt: “Oleme väga õnnelikud oma esimese MK medali üle. Pole veel siiani hästi kohale jõudnud, millega hakkama oleme saanud. Ei osanud oodata, et hooaja esimesel võistlusel kohe medal tuleb. Oleme saanud nii vähe välitingimustes treenida, selles osas on teistel maadel suurem eelis. Täna tulime laskmise ja närvidega hästi toime, kuigi duellid olid väga rasked. Eelmisel aastal olime hädas veerandfinaalist edasi saamisega, sel aastal tundub, et oleme needuse murdnud. Naiskondlik hooaeg algas hästi eks homne näita, mis individuaalmatšid toovad."