Ringrajasõidu Eesti meistrivõistlustele lisandus uus klass

Uues klassis sõidetakse Porsche 911 GT3 Cup ja GT4 autodega (997.2, 991 ja 992), samuti on lubatud Cayman-i eriseeria. „Porschesid on avaetapil Riias kirjas 17,“ rääkis EAL ringrajakomitee esimees Raimo Kulli. „Eks see klass oli ju tegelikult juba varem olemas, kuid nüüd on osalejaid piisavalt, et annaks meistrivõistluste mõõdu välja.“

Eestlasi on Porsche-klassis osalemas kokku kuus, kellest neli kavatsevad kaasa sõita täishooaja. Eesti meistrivõistlused on lahtised, ehk et punkte saavad ka teiste riikide sõitjad.

Riias 29. aprillist 1. maini toimuva võistlusega saavad alguse ka BMW 325 Cupi Eesti meistrivõistlused. Avavõistlusele on registreerinud 44 sõitjat, neist seitse Eestist. „Uueks sõitjaks on Karl Lang, teised on varasemast tuttavad. Huvitav fakt on, et sarjaga liitus ka üks prantslane,“ sõnas Kulli.

Ajalooliste vormelite Eesti meistrivõistluste hooaeg algab juunikuus. Etappide arv ja võistluskalender on klasside lõikes erinev, kõik meistrivõistluste klassid osalevad 12.-14. augustini Porsche Ringil toimuval Pärnu Summer Race´il.

Võistluskalender

BMW 325 CUP

29.04 – 01.05 DeWALT Grand Prix, Bikernieki

10.06 – 12.06 Mekonomen Grand Prix, Botniaring

12.08 – 14.08 Pärnu Summer Race, Porsche Ring

02.09 – 03.09 Kaunas Grand Prix, Kacergine

23.09 – 25.09 Grand Finals, Bikernieki

Porsche GT3 Cup

29.04 – 01.05 DeWALT Grand Prix, Bikernieki

10.06 – 12.06 Mekonomen Grand Prix, Botniaring

30.06 – 03.07 Porsche Weekend Estonia, Porsche Ring

22.07 – 23.07 Porsche Sports Cup Weekend, Kymiring

12.08 – 14.08 Pärnu Summer Race, Porsche Ring

26.08 – 27.08 Porsche Racing Club, Finland Alastaro

Vormel Historic

17.-19.06 Rigas Motormuzeja Kauss, Dzintara Aplis, Bikernieki

12.-14.08 Pärnu Summer Race, BATCC, Porsche Ring

28.08 Superkross/Dzintara Aplis, Porsche Ring

18.09 Superkross, Porsche Ring