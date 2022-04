Meistrite Liiga üllatusi täis hooaeg: Real Madridi tagasitulek ja Villareali edulugu

Meistrite Liiga üllatusi täis hooaeg on astunud sammu lähemale finaalile, mis on jalgpallifännile sama suur püha nagu jõulud. 26. aprillil avavad poolfinaali Real Madrid vs Manchester City ning juba päev hiljem Liverpool vs Villareal. Just need Hispaania ja Inglise kõrgliiga klubid on Meistrite Liiga spordiennustuse vastu algavat poolfinaali kihama löönud ja mitte asjata.