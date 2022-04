INTERAKTIIVNE GRAAFIK | Eesti teatenelik pääses Teemantliiga etapile, sihib EM-i ja isegi olümpiat. Aga kes kümnest välejalast rajale tulevad?

Eesti 4 × 100 m teatejooksu nelik on varem Euroopa meistrivõistlustele pääsenud kolmel korral. Münchenis (2002) saadi üheksas koht, Göteborgis (2006) 11. ja Zürichis (2014) tuldi tänini kehtiva rahvusrekordi 39,52-ga 12. kohale. Teatevõistkonna edu nõuab nii võimekate liidrite olemasolu kui ka sügavust.

Nüüd võib väita, et mõlema poolest pole seis olnud kunagi nii hea. Belgradi sise-MM-il 60 m distantsil neljandaks tulnud 23-aastase Karl Erik Nazarovi kujul on tegu ilmselt Eesti aegade andekaima sprinteriga. 60 m 6,55 sekundiga läbinud Nazarov hoiab 100 m jooksu Eesti kõigi aegade pingereas esialgu neljandat kohta, aga aeg 10,42 ei vasta kindlasti tema tegelikele võimetele.

Ka Nazarovi selja taga võib näha väga kiireid jalgu – ju tuleb teha kummardus meie tarkadele treeneritele. 100 m rekordi mees Marek Niit pole küll pärast 2020. aastat enam võistelnud, kuid noori tuleb peale. Sprindi alarühma juht Rauno Kirschbaum on nimekirja kandnud koguni kümme sportlast, kes võiksid teatenelikusse kandideerida. Valikus on ka paar üllatusmeest, kes on tuntud hoopis teiselt alalt ja karjääri juba justkui lõpetanud.