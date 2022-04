Eesti osaleb täna algavatel cheerleading'u maailmameistrivõistlustel USA-s

Eesti Cheerleadingu Liidu juhatuse liikme Signe Kirti sõnul on kõik Eestit esindavad sportlased Orlandosse kohale jõudnud ning teevad ettevalmistusi võistlusteks. “Mul on väga hea meel, et üle mitme aasta saavad sportlased taas üle maailma kokku tulla ning end võistlustel proovile panna. Kõik Eesti tiimid alustasid ettevalmistusi juba sügisel Eesti meistrivõistlusteks ning on nüüdseks oma kavad viimse liigutuseni täiuslikuks lihvinud. Sportlased on rõõmsad ning ootavad põnevusega oma esinemispäeva,” kinnitas Kirt.