Keity Meier noppis Euroopas esimesed võidud

Rõõmu tõi Inter klassi võit, kus sõitsid koos nii mehed kui naised, sealhulgas ka mõned naiste klassi konkurendid. “Ju siis tuleb tööd teha vaimse poolega, mille kinnituseks oli viimase nädalavahetuse kaks nii erinevat sooritust. Rajad olid iseenesest üpris lihtsad, mis tähendas null tolerantsi vigadele ehk karistuspunktidele. Selgituseks veel, et kui punktiseis on võrdne, siis loeb ka trassi läbimiseks kulunud aeg. Viimasel võistluspäeval õnnestus mul olla naiste klassis eelmisel päeval tugevat teist positsiooni hoidnud konkurendist lausa tunni võõra kiirem. Seda ei nurjanud isegi rajal purunenud rehv ega otsa lõppenud kütus. Kiirus on kahtlemata üheks minu väga suureks trumbiks,” ütles Meier.

“Üldjuhul tuleb igal võistlusel läbida kaks või kolm ringi ja igal ringil on 10 kuni 15 katset. Karistuspunkte saab jala mahapanemise eest ja katse loetakse ebaõnnestunuks kui maad puutuvad mõlemad jalad korraga. See omakorda tähendab 5 karistupunkti. EM-i ja MM-i eripäraks on see, et sõita tuleb non-stop ehk peatumine pole lubatud. Kui see siiski juhtub, siis saad kohe maksimumiga ehk viie punktiga karistatud,” selgitas motosportlane.