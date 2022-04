Venelaste KHL-ist lahkunud Helsingi Jokerit jätab järgmise hooaja tipptasemel üldse vahele

Jokerit mängis KHL-is kaheksa hooaega, kuid Venemaa invasiooni järel Ukrainasse otsustas Jokerit KHL-ist taanduda. Klubi üheks omanikuks olev Jari Kurri teatas toonase otsuse järel, et ostab kogu klubi venelaste käest välja. Praeguseks ongi klubi 100 protsendi ulatuses Kurri omanduses.

Jokerite noortevõistkonnad jätkavad järgmisel hooajal tavapärases rütmis mängimist, kuid esindusmeeskonna uuesti konkurentsivõimeliseks muutmine vajab klubi juhtide sõnul rohkem aega. Seetõttu naastaksegi Soome liigasse 2023/24 hooajaks.

Jokerite tegevdirektori Sami Kauhaneni sõnul on klubi tegelnud viimasel ajal Soomes sponsorite otsimisega ning see on tema sõnul kulgenud edukalt. Kurri lisas, et järgneva aasta jooksul tehaksegi tööd, et klubi suudaks Soome kõrgliigas vääriliselt esineda.