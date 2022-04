Suure otsuse ootuses: Wimbledon viskab Venemaa ja Valgevene mängijad turniirilt välja

Kui paljud spordialad on Venemaa ja Valgevene sportlased juba võistlustelt kõrvaldanud, siis tipptennises on sportlased saanud mängimisega jätkata. Suurbritannias on Venemaa invasioon Ukraina vastu aga teravalt hukka mõistetud ning nüüd tahetakse venelased ja valgevenelased Wimbledoni turniirilt eemale jätta.

The New York Timesile kinnitas infot üks anonüümseks jääda soovinud kõrgel kohal olev rahvusvaheline tenniseametnik.

Sportsmail lisab, et nendeni on jõudnud samasugune informatsioon nagu The New York Timesile ning ametlikku avaldust on nende teatel oodata hiljemalt järgmisel nädalal. Võistluse ametlik pressikonverents on kavas 26. aprillil.