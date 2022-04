Poksistaarilt varastati tänaval hinnaline käekell: arvasin, et mind tapetakse

„Oleksin võinud röövijat lüüa, kuid kartsin, et nad võivad seejärel minu abikaasat tulistada. Kokkuvõttes oli see väga hirmutav kogemus. Arvasin, et mind tapetakse. Olen õnnelik, et olen elus,” sõnas Khan, kelle sõnul oli kogu rööv hoolikalt ette planeeritud. „Mind valiti spetsiaalselt välja. Röövijad teadsid täpselt minu teekonda.”