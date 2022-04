Venemaa võrkpalli vastulöök: mis sõda?! Makske meile kahjutasuks 80 miljonit dollarit!

Saatus mängis vingerpussi – Venemaa jäi ilma nii korraldusõigusest, aga ka kohast MM-il. Edetabeli põhjal läks see järgmisele, kelleks oli juhtumisi... Ukraina. Korraldajaid on nüüd kaks, Poola ja Sloveenia.

Venemaa võrkpalliliit tahab aga olla see, kes naerab viimasena ja paremini. Nimelt ei näe nad mingid adekvaatset põhjust, miks neilt korraldusõigus ära võeti. Ega ka mitte omapoolset süüd. Alaliidu peasekretär Aleksandr Jaremenko andis Matš TV-le teada, et plaan on pöörduda CAS-i. „Viimasel nädalal oleme valmistanud ette kohtuasja. On mõningad tehnilised küsimused: avaldus vormistada, advokaatidele maksta. Kompensatsiooni summa on umbes 80 miljonit dollarit,” rääkis Jaremenko.