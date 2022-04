Kas meistriliigaga liituval Võrul õnnestub värvata Eesti koondise ja Tartu Bigbanki võrkpallureid?

Võru esimesed käigud on olnud sümpaatsed. Urmas Tali spordidirektori kohal tundub hea valik, täpselt samamoodi Oliver Lüütsepp peatreenerina. Mõlemad nimed ei vaja Eesti võrkpallis pikka tutvustamist, pealegi on mõlemad Võrust pärit. Kiita võib ka uue peatreeneri tutvustamist, mis oli stiilne. Muidugi kõige alus on peatoetaja tugi, Võrumaa metsade vahel Verijärvel asuv Barruse puidutööstus peaks andma klubile kindluse esialgu kolmeks aastaks.

„Muidugi on tähendusrikas, et saan oma sünnilinna klubi juhendada, aga minu jaoks on veel tähtsam, et seal sünnilinnas nüüd see klubi on olemas,” sõnas Lüütsepp. „Eesti võrkpall vajab kindlasti kõrgliigasse uusi võistkondi. Ja ma arvan, et Võru kui linn vajab meeste meistriliiga tasemel sporti.”

Uute mängijate osas pole aga ühtegi nime veel välja käidud. Kas meeskond luuakse esiliiga võistkonna baasil või on see ikkagi täiesti uus? „See on ikkagi uus meeskond,” tõdes Lüütsepp. „Kindlasti me soovime, et esiliigast osad mehed liituksid meistriliiga meeskonnaga. Esiliiga võistkond tänaste plaanide järgi jääb alles. Me laseme meestel esiliigas oma hooaja ära lõpetada, siis nende mängijatega tulevad põhjalikumad läbirääkimised, meil on huvi teatud mängijate vastu.”

Võru VK peab esiliigas AB Premium/Rae vallaga kahe võiduni mängitavat pronksiseeriat, avamäng kaotati 1:3, kuid edasi (23. ja 24. aprillil) on neil kasutada kodueelis.