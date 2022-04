BLOGI | Kontaveit tuli Stuttgartis Saksamaa tähe vastu kaotusseisust välja ja pikendas vägevat seeriat

Esimeses setis jäi Kontaveit kiirelt 1:4 taha ja tõsist ohtu ta Kerberile ei kujutanud. Teist setti alustas Kontaveit vastase pallingu murdmisega ja see talle setivõidu lõpuks tõigi. Kolmandat setti läks Kontaveit juhtima kahe murdega, 4:1, ent lasi siis Kerberil kaks geimi järjest võita. Lõpuks oli eestlanna oma servil piisavalt kindel, et matš võidusadamasse tüürida.

"Vastane mängis väga hästi ja oli agressiivne. See oli tänavuse hooaja esimene mäng liivaväljakutel, see on alati keeruline. Teises setis sain oma rütmi paremini kätte ja tundsin ennast servil mugavamalt. Suutsin kuidagi mängu käima saada," võttis Kontaveit väljakuintervjuus kohtumise kokku.