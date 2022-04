Karol Mets on jõudnud Eesti jalgpallis erakordse saavutuse lävele

Välismaal on klubihooaja lõpus saanud seni kaela kuldse medali 19 Eesti jalgpallurit. Peale selle on ka neid, kes on olnud eduloos osalised, kuid hooaja lõpus juba mujal pallinud või on panus piirdunud treeningutes osalemisega. Lähinädalatel võib tiitlivõitjate nimekiri saada uhke täienduse: Šveitsis liiguvad kullakursil Karol Mets ja tema tööandja FC Zürich. Vaadates eestlaste seniseid tiitlivõite, oleks Šveitsi triumf siinse jalgpalli kontekstis erakordne.