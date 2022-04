Kas Vene sporditähed väldivad Vladimir Putinit? Jelena Välbe sai suusataja osas levima hakanud kuulujutu peale pahaseks

Telegramis on hiljuti levima hakanud jutud, mille kohaselt osad sportlased keelduvad agressorriigi juhi Putiniga kohtumast, sest muretsevad oma tuleviku pärast. Telegrami kanal Nezygar on nimeliselt välja toonud murdmaasuusataja Denis Spitsovi. Spitsov võitis Pekingis teatesõidus kulla ja suusavahetusega sõidus hõbeda.

"Loomulikult on see jutt vale. Denis, nagu paljud teised sportlased, on praegu karantiinis ja valmistub 24. aprillil toimuvaks auhinnatseremooniaks," jätkas Välbe. "Ma ei mõista, kuidas tundmatud inimesed saavad selliseid asju kirjutada. Tahaksin teada, kust see info pärineb."