Pruus ja Steinburg pääsesid Horvaatias alanud mitmepäevasõidu avaetapil pjedestaalile, Meier ja Ehrberg olid viiendad

„Olen väga rahul!“ ütles Pruus etapi järel. „Eile ei olnud mu enesetunne kõige parem - natuke haiglane tunne oli, aga võib-olla väsimus Volcatist. Soojendusel oli tunne juba üpris okei, samas mitte midagi erilist. Leppisime Hugoga kokku, et ta alustab veidi rahulikuma tempoga ja keskel, pikemal tõusul vajutame nii palju kui järel on. Alguses oli üpris raske, aga kannatasin ära. Pika tõusu algus tõmbas samuti veidi hinge kinni, aga hiljem sai mõnusa rütmi sisse. Hugo vedas lõpuks üle poole maast. Tehnilistel osadel on ta palju tugevam kui mina. Viimase sileda osa peal aitasin vedada ning liikusime hea tempoga. Üle joone sõites aega vaadates sain aru, et tegime üpris korraliku sõidu. Homme saab olema raske päev, aga võtame ühe korraga. Üritame mitte liialt muretseda ja ei pane endale pinget peale. Üks esikolmiku koht on vähemalt käes.“

„Enam-vähem, kolmanda kohaga võib ikka rahule jääda,“ kommenteeris Steinburg avaetappi. „Ees olid päris suured vahed, aga ma teadsin, et proloog on minu jaoks alati kõige raskem etapp. See on lühike ja intensiivne pingutus. Sageli ma kaotan ajaliselt proloogidel rohkem kui teistel etappidel. Arvan, et oli okei sõit, sest vigu ei teinud ja tehnika püsis terve. Usun, et järgnevatel päevadel oleme paremas hoos, sest pikemad etapid sobivad meile üleüldiselt paremini.“