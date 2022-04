Mercedesest lahkunud Bottas naudib elu uues tiimis: kui küsin midagi, siis mind ka kuulatakse

Bottas ja Alfa Romeo on teinud hooajale korraliku alguse. Soomlane hoiab kolme etapi järel kümnendat kohta. Kui möödunud hooajal oli Alfa Romeol üks kehvemaid masinaid, siis tänavu on tiim vähemalt esimeste etappidega tõusnud F1 keskmike sekka.

Portaalile The Race pikema intervjuu andnud Bottas tõi välja peamise erinevuse Mercedese ja Alfa Romeo vahel. Kui "hõbenoolte" tiimis mängis Bottas Lewis Hamiltoni järel teist viiulit, siis Alfa Romeos on ta esisõitja ning kogu meeskonna üks liidreid.

"Väga hea on, kui teatud puhkudel oled ka ise autoriteet," sõnas Bottas. "Kui siin midagi küsin, siis see ka juhtub ja mind kuulatakse. Ma olen saanud ka teisi motiveerida."

Bottas on eluga Alfa Romeos rahul. "Tiimis on praegu hea atmosfäär, kõik pingutavad kõvasti. Olen väga rahul sellega, kuidas asjad liiguvad ning enda rolliga tiimis," märkis ta. "Tunnen, et ma pole ainult sõitja, vaid oluline liige kogu tiimile."

Bottas tundis end ka Mercedeses olulise lülina, kuid uues tiimis on tema roll suurem. "Varasemalt oli alati päris keeruline esile astuda. Minu arvates on ka Lewis omal viisil üsna domineeriv inimene," meenutas ta. "On selge, et seal poleks ma sellist rolli saanud, nagu siin on."