Eesti meister taastub raskest seljavigastusest: kui kõiges midagi positiivset otsida, siis hästi on see, et käed-jalad liiguvad

"2. aprillil sõitsime Lätti, et kaasa teha Pilsblidene võistlusel ja plaan oli pühapäeval ka Leedu võistlusest osa võtta. Aga nagu ikka plaanidega, läks seekord teisiti," kirjeldas Pihlak Motosport Team Estonia Facebooki lehel. "Teises võistlussõidus kaasvõistlejaga kohtade jagamisel juhtus paha kukkumine ning tundsin kõva valu seljas - sain kohe aru, et asi halb. Tulemuseks oli tõsine selgroovigastus (neli vigastatud lüli)."

"Kui selles kõiges midagi positiivset otsida, siis hästi on see, et käed-jalad liiguvad," jätkas Pihlak, kes tänas seejärel abilisi. "Siinkohal tahan tänada Külvar Mandi, kes korraldas minu Lätist ära toomise ning seljakirurg dr Tanel Vahopskit, kes mind kokku lappis. Mõnda aega mind rajal näha ei ole ja tegelen taastumisega. Teile aga tahaksin soovida turvalist võistlemist ja edukat hooaega!"