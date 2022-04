Eelmisel kevadel Eesti korvpalli meistriliiga medalite nimel võidelnud Rakvere Tarvale oli tänavune hooaeg nagu halb unenägu. Üks asi on masendav skoor – viis võitu ja 28 kaotust –, kuid tervikuna läks halvasti kõik, mis sai halvasti minna. Kaotused ja kehv mängupilt peletasid fännid tribüünidelt ning lõpuks teatas aastaid nende peasponsor olnud AS Rakvere Lihakombinaat, et loobub meeskonna toetamisest. See viis kuluaarides juttudeni, et Tarvas võib tulevaks hooajaks vabatahtlikult Esiliigasse kolida.