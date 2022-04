Meedia: Manchester United on leidnud uue peatreeneri

The Guardiani teatel on United ja ten Hag enamikes tingimustes kokkuleppele jõudnud. Küll aga peab United veel Ajaxiga kokkuleppele jõudma hollandlasest treeneri väljaostuklausli osas, mis on väidetavalt 2 miljonit eurot. Lisaks pole veel selge, kas ten Hag sõlmib Unitediga nelja-aastase lepingu või kontrahti kolmeks aastaks, mida on võimalus ühe hooaja võrra pikendada.

Ten Hagi üheks nõudmiseks Unitedile oli, et ta saab ka ise koos klubi juhtidega otsustada, missuguseid mängijaid on vaja meeskonda juurde tuua. Manchesteri punane klubi on sellega nõustunud. The Guardiani teatel peaks üleminek saama ametlikuks lähipäevade jooksul.

52-aastane hollandlane juhendab Ajaxit alates 2017. aastast. Tema käe all on klubi võitnud kaks Hollandi meistritiitlit, lisaks jõuti 2017. aastal meistrite liigas poolfinaali. Ka tänavusel hooajal on Ajax liikumas meistritiitli suunas. Viis vooru enne hooaja lõppu edestab Ajax nelja punktiga PSV-d.

Hooaja keskel Unitedi ajutiseks peatreeneriks toodud Ralf Rangnick jätkab edaspidi klubis nõuandja rollis.