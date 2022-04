VIDEO | Rallikrossisõitjad valmistusid Kulbilohus uueks hooajaks

Treeningul osales 50 sõitjat, kuid uueks hooajaks on registreerunud 99 sõitjat. “See on väga suur arv, mis paneb meile kui korraldajatele heas mõttes tugeva surve peale,” sõnas Eesti Autospordi Liidu rallikrossikomitee esimees Mati Kask. “Päev peab jooksma ladusalt. Publikul soovitan mugavaks äraolemiseks siiski toolid kaasa võtta, olgu korraldus kui sujuv tahes, pikad, aga kindlasti põnevad võistluspäevad tulevad ikka.”

Autosid katsetasid mitmed sõitjad, kes uueks hooajaks klassi või sõiduvahendit vahetanud. Priit Rebane, kes eelmise aasta Kehala-võistlusel juhtunud kokkupõrke tagajärjel oli sunnitud hooaja pooleli jätma, naaseb tänavu rajale Volvo C30-ga. “Treeningpäeval sõitsin sellega esmakordselt. Võrreldes eelmise auto, Citroeniga on see täiesti teistmoodi, tahab harjumist,” rääkis Rebane. “Plaanis on sõita Eesti meistrivõistlused täismahus ja alla meistritiitli ma ei lepi.”

Võistlusrajale naaseb ka hooaja vahel jätnud Rommi Pukk. “Eelmine aasta jäi vahele, sest esisilla konstruktsioon vajas täiustamist, väiksemgi puude tõi kaasa käänmiku purunemise. Testipäeval oli uus vedrustus all, tõsi, veel mitte lõplikus versioonis, aga auto sõidab ja keerab.”

Junior1600 klassiga liitub Albert Ako Kokk. “Muljed head, rada on vahva: kiire, tõusud ja langused, hüpe on äge,” rääkis ta. “Ühel korral käis hüppelt maandumisel auto esiosa vastu maad, see veidi ehmatas, aga muidu oli väga lahe.”

Supercar-klassiga liitub mullune Super1600 võitja Arvo Kask. “Auto soetasime ülemöödunud aasta lõpus ja mõtlesime tiimiga, et teeme mõningad muudatused ja tuleme starti. Läks aga suuremaks ehitamiseks ja eelmisel hooajal sellega starti ei jõudnud. Testipäeva muljed on head, autol minekut on.”

Krosskardiga testipäeval osalenud Toomas Triisa, sõnas, et esimesed muljed on suurepärased. “Rada on hea, ilm ilus. Üle hulga aja sain autot proovida ja konkurente näha. Minu jaoks on rallikross üsna uus ala, mingeid suuri ootusi ei oska seada,” rääkis ta.