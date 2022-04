Tokyo olümpiavõitja kutsus ROK-i presidenti Ukrainasse: las ta näeb oma silmaga, missugust õudust Vene okupeerijad korraldavad

"Loodan, et Ukraina spordijuhid toetavad seda. Olen kindel, et siis pole ROK-i liidritel enam ühtegi vastuargumenti, miks ei peaks Venemaad ja Valgevenet ROK-ist välja viskama," lisas Belenjuk.

Rwanda juurtega Kiievis sündinud ja üles kasvanud Belenjuk on olnud varasemalt kriitiline ka Bubka suhtes, kes on pärast Venemaa kallaletungi olnud väga vaikne. "Ma ei ole kuskilt kuulnud, et Ukraina olümpiakomitee teeks tööd, et Venemaa rahvusvahelisest olümpiakomiteest eemaldataks. Ukraina spordiministeerium on vähemalt mingi seisukoha esitanud, aga olümpiakomitee on nähtamatu. Võib-olla tehakse taustal tööd, aga seda tuleks ka selgelt väljendada," rääkis Belenjuk hiljuti portaalile FanDay antud intervjuus.