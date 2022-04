Eesti tiim alustab mainekas Itaalia võidusõidusarjas uut hooaega kuulsal Monza ringrajal

“Tulemused kindlasti aitasid. Aga eks tahtsin ise ka sinna pääseda. Ju nad said aru, et mul on potentsiaali kuhugi kõrgemale pääseda. Minu programm algab suvel. Hispaanias peaks olema treeninglaager, kus saab väga hullu koormuse peale. Itaalias käiakse tihti simulaatoriga ja ka TCR-i autoga rajal sõitmas. Lisaks autojuppide õppimine. Tehakse kõik selleks, et oma potentsiaali võimalikult palju välja tuua,” kirjeldas Volt noorteprogrammi hüvesid.