Endine maailma viies reket tegi tippspordiga lõpparve

Just sellel turniiril oli Robredo 16-aastaselt pidanud ATP põhiturniiril esimese mängu.

"Unistasin saada tennisistiks ja mul õnnestus tennisemaailmas saada väga heaks, suurte tiitlite ja saavutustega. Mul on väga hea meel, et inimesed on saanud sellest rõõmu tunda," sõnas Robredo ATPTour.com-ile.