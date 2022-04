Ilus žest: Liverpooli fännid kavatsevad Cristiano Ronaldot toetada minutilise aplausiga

"Peame sügavaima kurbusega teatama, et meie pisipoeg on lahkunud," kirjutasid Ronaldo ja tema abikaasa Georgina Rodriguez Instagramis. "See on suurim valu, mida vanemad saavad tunda. Ainult meie pisitütre sünd annab meile sel hetkel elamiseks lootust ja õnne. Soovime tänada arste ja õdesid kogu hoolitsuse ja toetuse eest."