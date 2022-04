Kaugjooks "100 km ümber Jalpugi järve" toetab Ukrainat ja kingib osalejale unikaalse medali

Ukraina suurim looduslik järv, Jalgupi järv asub Ukraina edelaosas, Odessa oblastis ja tema pindala on 149 km². Kui ring ümber järve läbida mööda teid, siis tuleb jooksu- või kõnniteekonna pikkuseks täpselt 100 km.

Kaugjooksu "100 km jooks ümber Jalpugi järve" ellu kutsumisel on mitu eesmärki. Kindlasti soovivad korraldajad juhtida tähelepanu Ukrainas toimuvale ja olla joostes mõtetes koos ukrainlastega. Eesmärk on ka läbi ühiselt läbitud ringi ümber Jalpugi järve koguda vahendeid Ukraina aitamiseks. Igast osavõtutasust läheb 10 eurot MTÜ-le Slava Ukraini, mis teab kõige paremini, kuhu ja kellele on vaja vahendeid Ukraina aitamisel.

Kindlasti pakub kaugjooksul osalemine ka motivatsiooni valmistumisel kevadisteks jooksuvõistlusteks. Nii aitab enam kui kuu aja jooksul läbitud 100 km kindlasti olla paremas vormis näiteks Maru Järvejooksude kolme etapi läbimiseks.

Kaugjooksu "100 km jooks ümber Jalpugi järve" patroon Roman Fosti kutsub kõiki jooksu- ja kõnnisõpru, kellele läheb Ukrainas toimuv korda, endaga koos virtuaalselt läbima 100 km Jalpugi järve. Kahel olümpial maratoni jooksnud Roman, kelle isa on ukrainlane ja kelle on Ukrainas ka sugulasi, usub, et iga panus Ukraina sõjas kannatanutele on abiks.

"Sõjas on alati rohkem kaotajaid ja praegusel hetkel me peaksime olema toeks ukrainlastele, keda rünnatakse nende enda kodumaal ja jättes neid ilma kodudest, pereliikmetest, sõpradest, sissetulekuallikatest..." lisas Fosti.

Kõik virtuaalselt 100 km ümber Jalpugi jooksnud või kõndinud osalejad saavad unikaalse medali, millel on jäädvustatud Ukraina võistlusvormis Roman Fosti sooritus Gentis poolmaratonil. Lisaks on medalil ka Jalpugi järv koos 100 km pikkuse trassiga, mida kaugjooksu vormis on võimalik läbida kuni 20. maini. Medali paelal ilutseb MTÜ Slava Ukraini logo, keda iga osaleja toetab 10 euroga