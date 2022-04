Sebastien Loeb teeb järgmise ralli Portugalis: see oli lihtne otsus

"Kohe oma esimesel testil selle masinaga tundsin end väga hästi ja mulle meeldib sõita, kui hübriid annab nii palju lisavõimsust. See on suurepärane auto ja suurepärane meeskond," kiitis Loeb M-Sporti ja nende hübriidautot.

"Portugali ralli ajal oli mul kalendris vaba aeg ning ma olen Portugalis 2019. aastal sõitnud, mistõttu on mul märkmed olemas. See oli ka üks põhjuseid, miks valisin just selle ralli. Tahtsin kruusarallil sõita ja see oli lihtne otsus," lisas prantslane.