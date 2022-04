Hispaania ajaleht paljastas jalgpalliliidu ja Barcelona tähtmängija skandaalse tehingu Saudi Araabiaga

Hispaania jalgpalliliit leppis 2019. aastal kokku, et Hispaania superkarikas peetakse aastatel 2020–2025 Saudi Araabias Riyadhis. El Confidenciali andmetel on Pique võistluse korraldusega tugevalt seotud.

El Confidenciali käsutuses on Pique ja Hispaania jalgpalliliidu presidendi Luis Rubialese telefonivestluse helifailid.

Ühes telefonivestluses arutavad Rubiales ja Pique, kuidas teine ​​Hispaania suurklubi Madridi Real nõusse saada, et karikamängud Saudi Araabiasse viia.

"Siis makstakse neile [Realile] 8 miljonit ja Barcelonale makstakse samuti 8 miljonit. Ülejäänud kahele meeskonnale [poolfinalistile] makstakse kaks ja üks miljon. Ametiühing saab kuus miljonit. Samuti saame Saudi Araabiat veelgi rohkem lüpsta, öeldes, et kui raha ei laeku, ei pruugi Real Madrid mängida," ütles Pique alaliidu juhile.

Pique lisas, et kui superkarikat mängitakse Hispaanias, võib jalgpalliliit teenida maksimaalselt 3 miljonit eurot.

Ajaleht väidab, et Rubiales üritas Pique firma osalust selles tehingus varjata. Barcelona abikapteni kaasamine tuli ilmsiks 15. septembril 2019 peetud telefonivestluses, kus Rubiales õnnitles Pique`t, sest Saudi Araabia oli nõustunud lepingu tingimustega.

"Geri, palju õnne. Ja ma ei pea silmas eilset suurepärast mängu ega sinu väravat. Pean silmas seda, et kell on juba 12 läbi ja seetõttu on leping Saudi Araabiaga juba kindel. Kallistus, aitäh kõige eest ja ma olen siin selleks, mida iganes vajate," sõnas Rubiales Pique`le.