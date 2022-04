Ukraina ekskoondislane: minu koer elab ka paremini kui venelased 200 km kaugusel Moskvast

"Kui vaadata, kuidas elatakse Moskvast 200-300 kilomeetri kaugusel, siis see on lihtsalt pi*dets... Minu koer elab paremini kui sealsed inimesed," sõnas Hudžamov, vahendab Ukraina väljaanne Sport.

Lisaks sõimas endine väravavaht Venemaa sõdurite emasid: "Nad on uhked oma riigi rakettide üle, mis Ukrainas lendavad. Ootasin seda, sest nad on täielikud metslased."

Hudžamov on varem avaldanud arvamust, et Ukraina valitsus peaks võtma eeskuju Iisrealist, mis lõi pärast teist maailmasõda luureagentuuri Mossad, et otsida üles ja karistada sõjakurjategijaid.