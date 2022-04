Profikorvpalli siirduvat Matthias Tassi hakkab esindama mainekas agentuur

"Üks parimaid Euroopa keskmängijaid, kes lõpetab tänavu NCAA, liitub meie perekonnaga. Meil on hea meel tervitada Matthias Tassi. Suured asjad ootavad ees!" teatas Octagoni agentuur sotsiaalmeedias.

Tänase uudise valguses on kindel, et 23-aastane Tass on seega otsustanud NCAA-st lahkuda, sest ülikoolikorvpalli mängivad pallurid ei või agente palgata.