FOTOD | Noore koosseisu ja mitme debütandiga võrkpallimeeskond alustas Tartus laagrit

Peatreener Fabio Soli rääkis suve eesmärkidest ja ootustest. “Otsustasime üsna varakult laagriga alustada, et võimalikult paljudest mängijatest ülevaade saada. Üks eesmärke on noorte arendamine ja uute talentide avastamine, sest nii ehitame koondise tulevikku. Paljud sellest grupist jätkavad ka Kuldliigas, sest mitmed vanemad mängijad on hädas vigastustega ja vajavad suve esimeses pooles puhkust ja vigastustega tegelemise aega. Katsetame ka postisioonidega, näiteks Jan Markus Üprust ja Mihkel Varblast diagonaalründajatena, sest seal on hetkel kõige suurem murekoht,” rääkis Soli.

“Suve peamine eesmärk on suve lõpus toimuvad Euroopa meistrivõistluste valikmängud ja tahan, et ka mitmed kogenumad mehed oleksid sel ajal rivis tagasi. Muidugi on ka Kuldliiga tulemus väga oluline, aga peame selle aja võtma ja ka katsetama, sest diagonaalis on vaja mängijaid juurde leida ja temporündajates paistab selleks sobivaid kujusid olevat. Olen väga põnevil ja ootan, et saaksin juba siin tööle hakata. Olen tänulik, et sellise võimaluse olen saanud,” lisas peatreener.