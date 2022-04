Endine vormelisõitja selgitas Hamiltoni probleeme: ta on hea autoga ära hellitatud

37-aastase Hamiltoni hooaeg on alanud raskelt, sest ta kaotab kolme etapi järel ka oma noorele tiimikaaslasele George Russellile. Kui Russell on Charles Leclerci järel teisel kohal, siis Hamilton on viies.

Surer leidis loogilise põhjenduse, miks kogenematu Russell on Hamiltonist kiirem olnud. "Hamilton on viimastel aastatel sõitnud täiusliku autoga," ütles Surer, rõhutades, et britt on selliste tingimustega ära hellitatud.

"Russell pidi Williamsi masinat tagant piitsutama, see oli kõike muud kui täiuslik ja ta tegi sellega imesid. Russell on harjunud halva autoga hästi sõitma," rääkis 70-aastane šveitslane.

Surer siiski ei usu, et Russell jääb hooaja lõpuks Hamiltoni ette: "Ja kui Russell võidab, siis mitte sõiduoskuste tõttu, vaid õnne ja ebaõnne tõttu."

Endine soomlasest vormeliäss Mika Häkkinen pakkus hiljuti, et Hamilton kurdab avalikult Mercedese probleemide üle, sest Russell on osutunud oodatust kõvemaks konkurendiks. Lisaks usub Häkkinen, et britt võib kaaluda meeskonna vahetamist.

"Olukord käivitab juhi loomuliku mõttekäigu: "Kas ma peaksin kuhugi mujale minema?". See on fakt. Ta on olnud Mercedesega aastaid ja võitnud palju maailmameistritiitleid. Nüüd, kus asjad ei edene, hakkab ta mõtlema tiimi vahetamisele," rääkis Häkkinen.