Neuville on vaatamata Hyundai probleemidele optimistlik: mulle on asfaldirallid alati meeldinud

"Horvaatia ralli on väga väljakutseid pakkuv võistlus, kuna pidamine on väga erinev ja katsete profiilid on rasked. Palju on pimedaid kurve ja künkaid. Lisaks lähevad lõigates teed päris mustaks," kirjeldas Neuville mullu MM-kalendrisse jõudnud asfaldiralli tingimusi.