Martin Rump tegi Euroopa Le Mans’i debüüdi: võistlus oli õnnemäng

Hooaja esimest neljatunnist võidusõitu jäid iseloomustama sagedased intsidendid. Võistluse kohtunikel tuli korduvalt rajale saata nii ohutusauto kui rakendada üle raja kollaseid lippe, et võistlust ohutuse tagamiseks ajutiselt neutraliseerida. Keerukates oludes osutus Paul Ricardis sel korral määravaks boksipeatuste ajastus.

“Mul on hea meel, et suutsin sedavõrd lühikese ajaga autoga hästi kohaneda. Kuigi avastamist on veel küllaga, siis juba täna ei ole põhjust tempo üle kurta. Võistlus ise oli paras õnnemäng. Meil boksipeatustega ei vedanud ent pole viga, Imolas saame uue võimaluse,” sõnas Martin Rump pärast võistlust.