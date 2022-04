Endine vormel-1 sõitja astus natsižesti näidanud noore venelase kaitseks välja

"See kutt on 15-aastane. Ta on väga noor ja võitis äsja kõva võistluse. Kas te kujutate ette, milliseid emotsioone see tekitada võib? Kas te tõesti arvate, et ta tegi mingeid žeste meelega ja üritas oma vaateid näidata?" rääkis Sirotkin Venemaa võidusõitjate Telegrami kanalis.