Ükski ralliportaali ekspertidest ei usu, et Tänak pääseb Horvaatias poodiumile

Paraku pole Hyundai hübriidauto tänavu kiiruse ega ka töökindluse poolest kuigi veenev olnud. Ilmselt on see ka põhjuseks, miks juhtiva ralliportaali DirtFishi ajakirjanikud Tänakut esikolmikusse ei paku.

Kolm eksperti usuvad, et Horvaatia ralli võidab Elfyn Evans (Toyota), David Evans pani panuse aga Craig Breenile ( M-Sport ). Lisaks neile pakuti mitmel korral esikolmikusse ka MM-sarja üldliidrit Kalle Rovanperät (Toyota).

Tänak on sel hooajal kahe ralliga kogunud vaid viis punkti, MM-sarja kokkuvõttes annab see 11. koha. Liidril Rovanperäl on 46 punkti.