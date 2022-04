TIPPHETKED | Pärnu Sadam alistas Rapla ja tõusis Viimsiga ühele pulgale

Pärnul on nüüd tabelis 19 võidu ja 12 kaotust, jagades kolmandat-neljandat kohta Viimsi/Sportlandiga. Kuna kolmest omavahelisest mängust on Viimsi võitnud Pärnu kahes, püsib Harjumaa klubi kaks vooru enne põhiturniiri lõppu siiski eespool. Viimsil on jäänud kohtuda veel TalTechi ja Tartuga, Pärnul korra mõlema Kaleviga.