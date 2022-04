Kaks eestlast võitsid superkrossi EM-tiitli

Klassis SX Men läks täna kahe sõidu võit prantslasele Charles Lefrancois’le (Suzuki), ühe aga võitis temal kaasmaalane Thomas Ramette (Yamaha). Esimeses sõidus tegi Ramette mitu viga ning lõpetas kõigest viiendana ja oli oma kehva esituse üle ka silmnähtavalt nördinud. Kutsar (KTM, Sõmerpalu Motoklubi) pakkus aga kaasaelajatele selles sõidus suurepärase maasika, võites südi heitlusega koguni teise koha ja liidergi oli selles sõidus käeulatuses, vähem kui sekundi kaugusel. “Tunne on juba päris hea,” kommenteeris Kutsar kolmandat päeva kestvat võistlusmaratoni.

Euroopa meister Lefrancois kiitis väga rada ja korraldust ning lootis, et superkrossi EM-sari ka tulevikus Adrenalin Arenale jõuab.

Enne SX Men klassi viimast sõitu avaldasid nii võistlejad kui kogu korraldusmeeskond ja publik austust Tanel Leokile, kellele see võistlus on üks viimaseid rahvusvahelisi tiitlivõistlusi ning kes on oma pika karjääri jooksul andnud Eesti motosporti hindamatu panuse.