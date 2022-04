Kaheksa aastat koduta. Donetski Šahtari jalgpalliklubi keeruline lugu

Donetski Šahtar on olnud selle sajandi kõige edukam Ukraina jalgpalliklubi. Hoolimata sellest, et viimased kaheksa aastat pole nad saanud kordagi oma kodustaadionil ja -baasis treenida ja mängida. Nüüdseks on neil tulnud igapäevaseks harjutamiseks ja võistlemiseks Ukrainast lahkuda.

Šahtariga koos on kõik raskused üle elanud ka Horvaatia koondise legendaarne äärekaitsja Darijo Srna. Spliti Hajduki kasvandik liitus Šahtariga 2003. aastal ja pallis seal 2018. aastani. Seejärel mängis ta ühe hooaja koos Ragnar Klavaniga Cagliaris, kuid liitus siis Donetski klubi tagatoaga. Esmalt tegutses Srna assistendi rollis ja 2020. aastast spordidirektori ametis. Horvaatia koondist 134 korda esindanud mehel on see sõda juba kolmas, mida ta on oma nahal tunda saanud.