VIDEO | NBA mängu ajal aheldas inimene end ketiga korvi külge, turvatöötajad vedasid aktivisti minema

Loomade õiguste eest võitlev organisatsioon Direct Action Everywhere teatas intsidendi järel, et nemad on protesti taga. DAE protesteerib Timberwolvesi klubi suuromaniku Glen Taylori vastu, keda organisatsioon süüdistab loomade tapmises. CBS toob välja, et ühes Taylori omandisse kuuluvas Iowas asuvas kanafarmis toimus hiljuti kanade massihukkamine, sest farmis oli linnugripp levima hakanud.