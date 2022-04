Romet Pajur saavutas juunioride Paris-Roubaix' velotuuril teise koha

„Sõit algas väga närviliselt ja kiirelt, kõik üritasid ees olla, et esimestele munakivilõikudele võimalikult heal positsioonil minna. Pidin külma närvi säilitama ja ei tohtinud lolle otsuseid teha. Lisaks tuli kukkumisi vältida,“ rääkis Pajur peale võistlust. „Õnneks ei kukutud ja peale esimesi munakivilõike rahunes grupp maha. Kolm kilomeetrit enne lõppu seisis grupp ja ma otsustasin, et ründan. Keegi järgi ei tulnud. Üks hüppas küll tuulde, aga ta jäi maha ja nii saingi uhkes üksinduses teiseks tulla. Alguses arvasin, et võitsin, aga teine koht on ka hea. Munakivilõigud tundusid treeningul raskemad, kuid võistlusel on adrenaliin sees ja siis ei tunne neid, aga raske oli ikka.“