Nõlvaku ja Tiisaare võidutee MK-etapil sai valusa lõpu nii otseselt kui ka kaudselt, ka pronksimängust tuli vigastuse tõttu loobuda

Eesti rannavõrkpallipaar Kusti Nõlvak ja Mart Tiisaar jõudis Brasiilias Itapemas toimuval Challenge tasemel MK-etapil poolfinaali. Nad võitsid Tšehhi duo Ondrej Perusici ja David Schweineri vastu avageimi 21:19. Teist mindi tänu Tiisaare blokkidele küll juhtima 5:3, kuid tšehhid said oma mängu käima ja võitsid selle lõpuks kindlat 21:15.

Kolmanda geimi alguses palus Nõlvak kohtunikult meditsiinilist pausi, kuid seda ei antud, tuli edasi mängida. Schweineri blokid mõlemale eestlasele venitasid Tšehhi eduseisu juba 7:2-le. Ka järgmise pallivahetuse võitsid oponendid ja nüüd oli Nõlvaku seljavalu juba nii hull, et platsile tuli kutsuda meditsiinibrigaad ning kohtumine jäi pooleli. Esialgu jäi mulje, et eestlased loodavad siiski saada Nõlvaku pronksimänguks mängukorda ning sellest veel loobutud ei oldud. Kuid siiski ei osutunud see võimalikuks.