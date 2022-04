FOTOD | Vabakava järel pisaratega võidelnud Niina Petrõkina sai juunioride MM-il üheksanda koha: hea sõiduga võinuksin olla medalikonkurentsis

"Pisarad tulid pärast vabakava silma mitte ainult seetõttu, et mul ei läinud kõige paremini – jätsin hüvasti armsaks saanud kavaga, ja see lõi emotsioonid keema. Aga muidugi tahtsin ma viimast korda seda kava teha maksimaalselt hästi, kuid see ei õnnestunud," sõnas Petrõkina vabakava järel Delfile. "Ma ei oskagi kohe öelda, kust asi käest ära läks, peab analüüsima."