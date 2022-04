Robert Lewandowski juhtum. Kas Müncheni Bayerni legendaarne ründaja vahetab suvel klubi?

33-aastase Lewandowski praegune kontraht Bayerniga kehtib 2023. aasta suveni. Välismeedias on aga palju juttu olnud sellest, et Lewandowski on suvel valmis tööandjat vahetama ning uut väljakutset otsima.

Maineka jalgpalliajakirjaniku Fabrizio Romano andmetel soovib Lewandowski tuleviku pikemaks ajaks paika saada. Väidetavalt soovib kogenud ründaja Bayerniga uut kolmeaastast lepingut, kuid klubi pole seda talle veel pakkunud. Nii on Lewandowski valmis vajadusel ka suvel tööandjat vahetama.

Ründajat on peamiselt seostatud FC Barcelonaga. Poola meedia väitis nädala alguses, et Barcelona on juba mängijaga suusõnalisele kokkuleppele jõudnud. Romano andmetel on klubi Lewandowski agendiga ühenduses olnud, kuid midagi kindlat otsustatud pole.

Seda on kinnitanud ka Barcelona direktor Mateu Alemany. "Meil pole Lewandowskiga ühtegi kokkulepet. Austame teda väga, ta on oma klubi väga jaoks väga oluline mängija," kommenteeris Alemany. "Praegu levivad erinevad spekulatsioonid, mis on ka loogiline, aga me ei ole kokkuleppele jõudnud."

Bayerni direktor, endine legendaarne väravavaht Oliver Kahn andis Saksa portaali Sport1 vahendusel mõista, et klubi soovib Lewandowskiga jätkata. "Tal on meiega leping. Oleme temaga ühenduses ja tahame, et ta jääks siia nii pikaks ajaks kui võimalik," kommenteeris sakslane.

Samas vihjas Kahn, et Lewandowski jätkamine päris kivisse raiutud pole. "Tippmängijad mõtlevad vahel sellele, et midagi uut proovida. Nende veenmine võtab aega," sõnas ta. "Asjaga on seotud ka finantsiline pool ja klubi peab ka sellele mõtlema."

Lewandowski on tänavu löönud Bayerni eest 41 kohtumisega kokku juba 46 väravat. Üldse on kaheksandat aastat Bayernis mängiv poolakas pidanud Müncheni tippklubi eest 371 mängu ja löönud 341 väravat.