Naiste käsipallimeistrivõistlustel alustatakse medalimängudega

Kuigi Kehra ei ole sel hooajal veel oma võiduarvet avanud, on just Mistraga peetud kõige tasavägisemad lahingud, kui sügisel mängiti karikavõistlustel viiki ning viimati märtsis toimunud kohtumises jäädi alla vaid ühe punktiga. "Meil on vahepeal olnud aega naiskonnana koos treenida ja pisivigastusi välja ravida. Oleme pronksikohtumisteks valmis! Kuna meil pole sellest hooajast veel medaleid ette näidata, oleme motiveeritud hooaega positiivsete emotsioonidega lõpetama," vaatas seeriale ette HC Kehra treener Indrek Lillsoo.

Eelmise aasta lõpus karikavõitjaks kroonitud Mistra ei ole sel

kalendriaastal nii häid tulemusi näidata suutnud. "Ega vabandusi on

lihtne leida ja ka minu ootused olid peale karikavõitu vähemalt

finaalil, kuid selline on elu. Usun, et kolme koondislase eemaldamine

ükskõik mis tiimist, annaks oma efekti. Eks see on selline klišee öelda, et vähemalt noored saavad tähtsaid minuteid naiste tasemel, aga eks igal klišeel on omad tõed sees," arutles Aruküla peatreener Taavi Tibar.