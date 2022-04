Isa leinav Ukraina olümpiamedalist: Putini h*****, põlege põrgus!

2007. aastal Euroopa meistriks kroonitud Oleksandr Vorobjov andis isa surmast teada ühismeedia vahendusel: "Putini h****d, põlege põrgus! Selle postituse eesmärk pole, et mulle kaasa tuntaks, vaid see, et võimalikult palju inimesi sooviks Putini surma.»