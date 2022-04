Paide Linnameeskond teenis Narva Transi üle raske võidu

Külalised asusid juhtima 28. minutil Kaimar Saagi väravast. Kodumeeskond oli 54. minutil lähedal viigiväravale, kuid külaliste õnneks tõrjus Mihkel Aksalu vastaste ründaja Volodõmõr Prõjomovi penalti.

Paide suurendas eduseisu 88. minutil, kui Kristofer Piht realiseeris Sergei Mošnikovi eeltöö. Trans sai auvärava kirja kohtumise viiendal üleminutil, skoori tegi Deniss Dedetško.

Teises õhtuses kohtumises tegid TJK Legion ja Tallinna Kalev 1:1 viigi. Hannes Anier viis Kalevi 19. minutil juhtima, 27. minutil viigistas seisu Nikita Grankin.

Tabeliliidriks on täiseduga jätkav FC Flora 24 punktiga. Kaks mängu vähem pidanud FCI Levadia on 16-ga teine. Kolmas on Nõmme Kalju 16-ga, nõmmekad on võrreldes Floraga pidanud ühe mängu vähem. Paide hoiab 15-ga neljandat positsiooni.